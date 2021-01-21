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الجزائر تدين تفجيري بغداد الإرهابيين

علم الجزائر
علم الجزائر
الجزائر - د ب أ
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 11:46 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 11:46 م

أدانت الجزائر بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا، اليوم الخميس، سوقا شعبيا في بغداد وخلفا العديد من الضحايا والعشرات من المصابين من أبناء الشعب العراقي الأبرياء"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وأضاف البيان "وعلى إثر هذا العمل الإرهابي الجبان، تعبر الجزائر عن تضامنها مع العراق الشقيق، وتؤكد الوقوف إلى جانبه في حربه ضد كافة أشكال الإرهاب والتطرف، ودعمها له في التصدي لكل المحاولات التي تسعى لزعزعة أمنه واستقراره".

وقال البيان إن الجزائر: "تجدد موقفها الثابت الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره وتؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للقضاء على هذه الآفة المقيتة".


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