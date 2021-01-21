أصدرت مجلة "تايم" الأمريكية، اليوم الخميس، غلاف تذكاري بمناسبة بدء ولاية الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، يعكس حجم التحديات التي يواجهها الرئيس الديمقراطي بفعل إرث سلفه الجمهوري دونالد ترامب.

ويظهر على الغلاف الذى يحمل عنوان "اليوم الأول"، بايدن وهو ينظر من نافذة المكتب البيضاوي بينما تتصاعد أعمدة دخان الناجم عن حرائق في الخارج، وخلفه تلال من الملفات وأوراق مبعثرة في كل أرجاء المكتب، تعكس حالة الفوضى وتشير لإخفاقات ترامب.

وتتعمق القصة المرتبطة بغلاف المجلة، التي كتبتها الصحفية شارلوت ألتر، في سياق تنصيب بايدن وعمق التحدي الذي يواجهه في تنفيذ وعده بإعادة توحيد البلاد في ظل الانقسام السياسي والاسقطاب الحاد.

وكتبت ألتر: "يقود بايدن الآن دولة منقسمة بين الأمريكيين الذين يؤمنون بالحقائق والأمريكيين الذين لا يثقون بها.. بين أولئك الذين يريدون جمهورية متعددة الأعراق وأولئك الذين يسعون إلى إبطال الأصوات غير البيضاء".

ومضت قائلة: "بين أولئك الذين يؤمنون بالمؤسسات الديمقراطية وأخرين يؤمنون بترامب فقط".

وكانت المجلة قد اختارت بايدن ونائبته كامالا هاريس كأفضل شخصية لعام 2020 تقديراً لنجاحهما في الانتخابات وتحطيم رقم قياسي لأصوات الناخبين بلغ أكثر من 81 مليون صوت.