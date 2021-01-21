المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض: تحورات كورونا مثيرة للقلق

دعا المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض إلى تدابير أكثر صرامة في مواجهة النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا، قائلًا إن زيادة الإصابات تؤدي إلى زيادة الوفيات في جميع الفئات العمرية، وخاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن.



وقال المركز في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، مساء الخميس، إن الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتقال الفيروس، وتخفيف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية.



وصنف التحورات التي حدثت لفيروس كورونا بأنها مثيرة للقلق؛ بسبب الطفرات التي أدت إلى زيادة قابلية الانتقال وتدهور الأوضاع الوبائية في المناطق التي نشأت فيها مؤخرًا.