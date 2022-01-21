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تقرير: رئيس كازاخستان لا يعتزم إعادة توزيع الممتلكات

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 21 يناير 2022 - 12:32 م | آخر تحديث: الجمعة 21 يناير 2022 - 12:32 م

قال رئيس كازاخستان قاسم-جومارت توكاييف إن خطته الاقتصادية الجديدة لا تشمل مصادرة ممتلكات رجال الأعمال وإعادة توزيعها، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.

وأوضح الرئيس أن حكومته مستعدة لزيادة الضمانات من أجل حماية الممتلكات الخاصة وضمان إمكانية التنبؤ بالتنظيم مقابل الاستثمارات والوظائف الجيدة وتحسين الصادرات المحتملة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال توكاييف إن الحكومة والشركات يجب أن يصيغا معا هذه الإجراءات.

وعلى جانب آخر، قال توكاييف إن الوفاء بالطلب المحلي من الغاز الطبيعي له الأولوية على التصدير.

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