طرحت الفنانة والإعلامية التونسية عايشة عثمان اليوم أحدث أغانيها عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وتعد الأغنية هي ثالث أغاني ألبومها الأول بعد طرح أغاني "ما ‏تيجي بقى نفرح" و"100 100".‏

تعرض الأغنية الجديدة بطريقة الفيديو ليريكس، وتحمل اسم "اتسألت عليه"، وتعاونت خلالها مع ‏نخبة من صناع الموسيقى، والأغنية كلمات عبدالرحمن، محمد وألحان مدين، وتوزيع موسيقى ‏عمرو عبدالفتاح، وقام بكتابة الوتريات والفواصل الموسيقية عمرو عبدالفتاح وأحمد حسن ‏فكري، وجيتار باسم سعيد ومكس وماستر محمد عباس، وتذاع الأغنية على عدد من الاذاعات ‏المصرية والعربية.‏

وتقول كلمات الأغنية :

مش فاكرة حقيقي كام مرة إتسألت عليه

وعايشة إزاي لوحدي و عاملة ايه بعديه

بحاول اتوه الموضوع

و صوت تفكيري فيه مسموع

هرد إزاي و لو رديت هقولهم إيه ؟

ببين ضحكة مصطنعة

و اداري في عيني كام دمعة

و بعمل نفسي مش سامعة

عشان مجاوبش

شوية و يسألوا تاني

بقول البعد قواني

و عارفة عنيا فاضحاني

مابتعلمش

وكشفت عايشة عثمان في تصريحات صحفية أنها اختارت أغنية "اتسألت عليه" منذ فترة ‏وسجلتها ضمن أغاني ألبومها، وقد اختارت أن تقدم هذا اللون الموسيقي الكلاسيكي الرومانسي، بعدما قدمت الأغاني اللايت السريعة، مشيرة أنها تستعد لطرح أغنية رابعة من الألبوم الأسبوع المقبل، ‏وستكون باللهجة اللبنانية، كما ستطرح أغاني أخرى بلهجات أخرى منها اللهجة العراقية واللهجة ‏الخليجية، مؤكدة أنها انتهت بالفعل من تسجيلهم، وسيتم طرحهم تباعا خلال الفترة المقبلة.‏

يذكر أن عايشة عثمان يعرض لها حاليا مسلسل "المماليك" على شاشة قناة "النهار"، وهو من بطولة رانيا يوسف ‏وبيومي فؤاد وفيدرا ومحمد سليمان وعايشة عثمان وأخرون، ومن تأليف هشام هلال وإخراج ‏حازم فودة، كما تستعد عايشة للمشاركة في عدة أعمال درامية جديدة ستعلن عنها خلال الفترة ‏المقبلة.‏