طرحت الفنانة والإعلامية التونسية عايشة عثمان اليوم أحدث أغانيها عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وتعد الأغنية هي ثالث أغاني ألبومها الأول بعد طرح أغاني "ما تيجي بقى نفرح" و"100 100".
تعرض الأغنية الجديدة بطريقة الفيديو ليريكس، وتحمل اسم "اتسألت عليه"، وتعاونت خلالها مع نخبة من صناع الموسيقى، والأغنية كلمات عبدالرحمن، محمد وألحان مدين، وتوزيع موسيقى عمرو عبدالفتاح، وقام بكتابة الوتريات والفواصل الموسيقية عمرو عبدالفتاح وأحمد حسن فكري، وجيتار باسم سعيد ومكس وماستر محمد عباس، وتذاع الأغنية على عدد من الاذاعات المصرية والعربية.
وتقول كلمات الأغنية :
مش فاكرة حقيقي كام مرة إتسألت عليه
وعايشة إزاي لوحدي و عاملة ايه بعديه
بحاول اتوه الموضوع
و صوت تفكيري فيه مسموع
هرد إزاي و لو رديت هقولهم إيه ؟
ببين ضحكة مصطنعة
و اداري في عيني كام دمعة
و بعمل نفسي مش سامعة
عشان مجاوبش
شوية و يسألوا تاني
بقول البعد قواني
و عارفة عنيا فاضحاني
مابتعلمش
وكشفت عايشة عثمان في تصريحات صحفية أنها اختارت أغنية "اتسألت عليه" منذ فترة وسجلتها ضمن أغاني ألبومها، وقد اختارت أن تقدم هذا اللون الموسيقي الكلاسيكي الرومانسي، بعدما قدمت الأغاني اللايت السريعة، مشيرة أنها تستعد لطرح أغنية رابعة من الألبوم الأسبوع المقبل، وستكون باللهجة اللبنانية، كما ستطرح أغاني أخرى بلهجات أخرى منها اللهجة العراقية واللهجة الخليجية، مؤكدة أنها انتهت بالفعل من تسجيلهم، وسيتم طرحهم تباعا خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن عايشة عثمان يعرض لها حاليا مسلسل "المماليك" على شاشة قناة "النهار"، وهو من بطولة رانيا يوسف وبيومي فؤاد وفيدرا ومحمد سليمان وعايشة عثمان وأخرون، ومن تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، كما تستعد عايشة للمشاركة في عدة أعمال درامية جديدة ستعلن عنها خلال الفترة المقبلة.