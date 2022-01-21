الرئيس اللبناني: الشعب لم يعد يتحمل المزيد من التعقيد في حياته اليومية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الشعب اللبناني لم يعد يتحمل المزيد من التعقيدات في حياته اليومية، مؤكدًا أن العمل جار مع الحكومة من أجل إنجاز خطة التعافي المرتقبة، متمنيًا من الجميع التعاون لما فيه مصلحة الشعب.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الجمعة، أعضاء السلك القنصلي، في الزيارة التقليدية السنوية لتبادل المعايدة مع حلول العام الجديد.

وعبر عون، عن أمله في أن تكون السنة الجديدة بداية لنهوض لبنان من الأزمات المتلاحقة التي عرفها، وأن يكون أقوى مما كان عليه، مؤكدًا أنه وطن جدير بالحياة، واعدًا ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك.

وتوجه عون بالشكر للدول التي وقفت إلى جانب لبنان في الأزمات التي شهدها وخصوصًا بعد الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت البحري.