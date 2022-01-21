الخطوط الجوية الفيتنامية تستأنف رحلاتها إلى أوروبا اعتبارا من الأسبوع المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفيتنامية، في بيان اليوم الجمعة، أنها سوف تستأنف الرحلات المنتظمة إلى أربع دول أوروبية اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعد توقف دام عشرة أشهر بسبب جائحة كورونا.



ومن المقرر أن تتوجه الرحلة الأول إلى لندن عبر باريس يوم 24 يناير قبل أن تعود إلى هانوي. وسوف تقلع رحلة جوية إلى فرانكفورت يوم 27 يناير تليها رحلة إلى موسكو يوم 29 يناير.



واعتبارا من 8 فبراير المقبل، سيتم تسيير رحلات جوية إلى لندن وباريس وفرانكفورت على مسارين ثابتين، حيث ستغادر الرحلة الأولى كل يوم ثلاثاء من هانوي إلى لندن عبر فرانكفورت قبل أن تعود مرة أخرى إلى هانوي، فيما ستقلع الرحلة الثانية كل يوم خميس من هانوي إلى باريس عبر فرانكفورت ثم تعود إلى هانوي مرة أخرى.



وفي الأول من يناير الجاري، استأنفت فيتنام الرحلات الدولية إلى تسع وجهات، من بينها الولايات المتحدة وسبع دول أسيوية استطاعت السيطرة على جائحة كورونا بفعالية، وتوجد بها معدلات تطعيم مرتفعة ضد الفيروس.



وكانت فيتنام أغلقت حدودها وأوقفت الرحلات الدولية في بداية الجائحة في آذار/مارس 2020.