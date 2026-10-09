التعاون الخليجي: استهداف الحوثيين لمطار الملك خالد جريمة إرهابية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن استنكاره وإدانته القاطعة للهجوم الإرهابي الذي أقدمت عليه ميليشيات الحوثي باستهداف مطار الملك خالد في الرياض، ما أودى بحياة ثلاثة سعوديين وإصابة آخرين.

وأكد أن استهداف ميليشيا الحوثي لمطار الملك خالد يمثل "جريمة إرهابية مدانة وتجاوزاً خطيراً"، وفقا لموقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وقال البديوي إن "تعمد ميليشيا الحوثي استهداف المطارات المدنية والمدنيين يستدعي تحركا دوليا جادا وإجراءات حاسمة تكفل ردعها ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية".

وجدد الأمين العام التأكيد على أن "أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون"، مؤكدا "مساندة المجلس المطلقة للمملكة في كل ما تتخذه من خطوات لصون أمنها وحماية مقدراتها وسلامة أراضيها".

توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، أمس، الحوثيين برد حازم، بعد مقتل 3 سعوديين في اعتداءين حوثيين استهدفا مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما أكدت باكستان وقوفها إلى جانب المملكة انسجاما مع اتفاقية مكة للدفاع المشترك.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، تعرض مطار الملك خالد، أمس الأول، لاعتداءين حيث استهدف الاعتداء الأول مرافق المطار، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية.

وأضافت الهيئة في بيان أن الاعتداءين أسفرا عن مقتل 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

بدورها، نعت الخطوط الجوية السعودية الكابتن حمود بن علي الكلثمي، الذي توفي إثر الحادثة التي وقعت في مطار الملك خالد، مشيرة إلى أن طائرتها المتضررة كانت خالية من الركاب وقت وقوع الاعتداء.

من جهته، قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي في منشور على منصة إكس إن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم.

وأضاف المالكي: "دمرنا 3 منصات لإطلاق الصواريخ تستخدمها جماعة الحوثي"، مرفقا المنشور بمقطع فيديو يظهر تنفيذ الضربات.