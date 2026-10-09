قصف إسرائيلي يستهدف بلدة المنصوري في جنوب لبنان

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قبل ظهر اليوم الجمعة، بلدة المنصوري في جنوب لبنان.

وتعرضت بلدة المنصوري في جنوب لبنان، قبل ظهر اليوم، لقصف مدفعي إسرائيلي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارة استهدفت أطراف بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان.

وبحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية،شن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الخامسة فجرا، غارة على أطراف بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية ليلا وادي السلوقي، وأطراف بلدات النبطية الفوقا وكفرتبنيت وميفدون، في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وادي زبقين وأطراف بلدتي برعشيت وحداثا في جنوب لبنان.

وبحسب الوكالة اللبنانية الرسمية، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي فجر اليوم، وادي زبقين وأطراف بلدتي برعشيت وحداثا في جنوب لبنان. كما استهدف ليلاً، بلدتي المنصوري ومجدل زون والاودية المجاورة لهما في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية ليلاً القنابل المضيئة فوق بلدتي بيت ليف وصربين في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل شنت حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عدداً من البلدات في جنوب لبنان.

واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوما.

وأعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.