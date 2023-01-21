واشنطن تعتزم تصنيف جماعة فاجنر العسكرية الروسية منظمة إجرامية دولية

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن الولايات المتحدة ستصنف مجموعة فاجنر العسكرية الروسية "منظمة إجرامية دولية"، وسيتم الإعلان عن عقوبات إضافية، الأسبوع المقبل.

وأوضح كيربي حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الخطوات الأمريكية الإضافية ضد فاجنر ستساعد على وقف تعامل دول أخرى مع هذه المجموعة.

يذكر أن المكتب الإعلامي لمجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية أعلنت، في وقت سابق، السيطرة على بلدة كليشييفكا الاستراتيجية قرب مدينة أرتموسك بجمهورية دونيتسك من القوات الأوكرانية.