 واشنطن تعتزم تصنيف جماعة فاجنر العسكرية الروسية منظمة إجرامية دولية - بوابة الشروق
السبت 21 يناير 2023 1:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

واشنطن تعتزم تصنيف جماعة فاجنر العسكرية الروسية منظمة إجرامية دولية

أ ش أ
نشر في: السبت 21 يناير 2023 - 12:11 ص | آخر تحديث: السبت 21 يناير 2023 - 12:11 ص

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن الولايات المتحدة ستصنف مجموعة فاجنر العسكرية الروسية "منظمة إجرامية دولية"، وسيتم الإعلان عن عقوبات إضافية، الأسبوع المقبل.

وأوضح كيربي حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الخطوات الأمريكية الإضافية ضد فاجنر ستساعد على وقف تعامل دول أخرى مع هذه المجموعة.

يذكر أن المكتب الإعلامي لمجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية أعلنت، في وقت سابق، السيطرة على بلدة كليشييفكا الاستراتيجية قرب مدينة أرتموسك بجمهورية دونيتسك من القوات الأوكرانية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك