 وفاق سطيف ردا على عرض الزمالك: سنحدد موقف قندوسي هذا الأسبوع - بوابة الشروق
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وفاق سطيف ردا على عرض الزمالك: سنحدد موقف قندوسي هذا الأسبوع

محمد عاطف
نشر في: السبت 21 يناير 2023 - 2:10 ص | آخر تحديث: السبت 21 يناير 2023 - 2:31 ص

قال خلف محمد المتحدث الرسمي لنادي وفاق سطيف الجزائري، إن نادي الزمالك تقدم بعرض رسمي لضم أحمد قندوسي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف خلف محمد في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك تقدم بعرض رسمي لضم قندوسي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند بأحقية الشراء في نهاية الموسم».

وتابع المتحدث الرسمي لوفاق سطيف: «قندوسي يمتلك عرضًا أوروبيًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مقابل مليون و 200 ألف دولار».

وأتم: «مجلس إدارة النادي سيحدد موقفه من عرض نادي الزمالك في مطلع الأسبوع القادم».


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