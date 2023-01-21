نانسي عجرم: حفل Joy Awards تقدير لكل أعمالنا

أعربت الفنانة نانسي عجرم، عن سعادتها بترشيحها لنيل جائزة الفنانة المفضلة، ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards.



وأضافت خلال تصريحات، على هامش حفل توزيع جوائز Joy Awards، مساء السبت: «يشرفني أكون متواجدة هنا، لأنه بمثابة تقدير لكل شيء نقدمه من أعمال».



وقالت إنها سعيدة باجتماع الفنانين في حدث مهم وضخم مثل Joy Awards، مضيفة: «هيئة الترفيه بيصعبوها كتير على حالهم، كل سنة الحفل بيكون أقوى وأجمل».



وينطلق، مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي يجمع عددا كبيرا من النجوم من مصر والوطن العربي، ويقام على مسرح أبو بكر الشدي في البوليفارد بالرياض في المملكة العربية السعودية.



ويتنافس النجوم على حصد جوائز الممثل والممثلة المفضلة في فئة المسلسلات، الوجه الجديد المفضل في المسلسلات، وفي فئة الموسيقى جائزة الفنان والفنانة المفضلة، وجائزة الأغنية المفضلة، الوجه الجديد المفضل في الموسيقى، وجائزة الممثل والممثلة المفضلة في السينما، جائزة الفيلم المفضل، وتوجد جائزة الرياضي المفضل والرياضية المفضلة.