التمثيل التجاري يبحث مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات الترويج لصادرات البرمجيات بإفريقيا

بحث الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري مع رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات المهندس خالد إبراهيم، سبل دعم التعاون المشترك لوضع خطة طموحة تهدف إلى تذليل العقبات التي تعيق تنمية وتعزيز الصادرات المصرية من البرمجيات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات لأهم الدول الإفريقية المستهدفة، وذلك في إطار خطة الغرفة لاستهداف الأسواق الإفريقية.



وذكر جهاز التمثيل التجاري ـ في بيان ـ أن ذلك يأتي في إطار التعاون القائم بينه وبين أجهزة الدولة المختلفة لدعم الصادرات المصرية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية وخلق فرص جديدة للمُصدرين لمساعدتهم في الوصول إلى الأسواق العالمية الجديدة وخاصة الأسواق الإفريقية من أجل زيادة قدرتهم التنافسية وزيادة صادرتهم تماشياً مع خطة الحكومة المصرية الطموحة التي تستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار و استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا.



يذكر أن صادرات مصر الرقمية قد شهدت نموا خلال عام 2021/2022 لتصل إلى 4.9 مليار دولار مقارنة بقيمة 4.5 مليار دولار خلال عام 2020/2021 ومن المستهدف مضاعفة صادرات هذا القطاع الاستراتيجي بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول عام 2026.