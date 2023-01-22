الإمارات تدين إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد

أدانت الإمارات بشدة، اليوم السبت، ما أقدم عليه أحد المتطرفين في السويد من حرق لنسخة من القرآن الكريم، أمام سفارة الجمهورية التركية في ستوكهولم.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية -في بيان لها- رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، حسبما أوردت وكالة أنباء (وام) الإماراتية.

وجددت الوزارة دعوتها الدائمة إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف، ووجوب احترام الرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان والمقدسات وعلى ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش.

وتأتي هذه الإدانة في أعقاب منح راسموس بالودان، زعيم حزب "الخط المتشدد" اليميني المتطرف في الدنمارك، تصريحا بحرق نسخة من المصحف الشريف، اليوم السبت، أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم.