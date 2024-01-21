يبدأ فريق عمل مسرحية "يوم عاصم جدا" موسما جديدا على مسرح السلام بشارع قصر العيني، وذلك اعتبارا من الجمعة المقبل، وذلك بعد توقف لفترة بسبب الامتحانات الطلبة.

تستقبل المسرحية جمهورها أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، ويرفع الستار في تمام السابعة مساءً بينما يفتح المسرح أبوابه للجمهور اعتبارا من السادسة والنصف مساءً.

مسرحية "يوم عاصم جدا" إنتاج فرقة المسرح الكوميد، التابعة للبيت الفني للمسرح، فكرة وإخراج عمرو حسان، ويشارك في بطولتها الفنانين مصطفي منصور، وهايدي رفعت، ومجدي البحيري، وشريهان الشاذلي، وسلوى عزب، وياسر الرفاعي، وآيه خلف، ومازن المونتي، بالاشتراك مع مصطفى بهنسي، وأحمد هيثم، ومريم عبد المطلب، وياسين محمد.

وضع موسيقى وألحان العرض حازم الكفراوي، وتوزيع موسيقي محمد الكاشف، وتصميم ديكور محمد فتحي، وأزياء مها عبد الرحمن، وإضاءة عز حلمي، ومكياچ أمل حسام، واستعراضات حسن شحاتة، وكتابة وأشعار أيمن النمر، مخرج منفذ نور سمير.

وتدور أحداث المسرحية في منزل عاصم السرياقوسي الذي يعيش فيه أحفاده بعد أعوام من وفاته هو وزوجته، وتتوالى الأحداث بشكل كوميدي فانتازي.