قال محمد ممدوح هاشم لاعب منتخب مصر لكرة اليد، إن الفوز على الكاميرون وتصدر المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا لكرة اليد أمر مميز للغاية من أجل مواصلة المشوار في الفترة القادمة.

وأضاف محمد ممدوح هاشم في تصريحات عقب الفوز على الكاميرون، أنه سعيد بتحقيق الفوز على الكاميرون ونحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة ونحلم بالأولمبياد فقط والتواجد في المحفل العالمي الكبير في الصيف المقبل.

وزاد محمد ممدوح هاشم: "نلعب كل مباراة خطوة بخطوة من أجل التواجد في المباراة النهائية والفوز بالبطولة، والجميع على قلب رجل واحد من أجل الفوز باللقب ولا يوجد تركيز على من يشارك في المباريات وكل من يبدأ يقدم المستوى المطلوب منه في المباريات".

واختتم ممدوح هاشم تصريحاته: "نستعد للدور المقبل في أمم أفريقيا لكرة اليد ونحترم جميع المنتخبات".

انتهت مباراة منتخب مصر والكاميرون في ختام مباريات دور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد بفوز الفراعنة بنتيجة (35/16) ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في المباراة الافتتاحية على غينيا ثم الفوز على الكونغو برازافيل وأخيرا الفوز على الكاميرون فى ختام مباريات دور المجموعات.

وتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، ويبحث منتخب مصر عن الفوز بالبطولة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.