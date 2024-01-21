البرهان يبلغ إيجاد بتجميد عضوية السودان وعدم الاعتراف بقراراتها الاخيرة

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أبلغت الحكومة السودانية، الهيئة الحكومية للتنمية ،"إيجاد" رسمياً بتجميد عضويتها في المنظمة وعدم الالتفات لقراراتها الأخيرة بشأن ملف الأزمة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان يوم السبت،" إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بعث برسالة خطية إلى رئيس جمهورية جيبوتي، رئيس الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) إسماعيل عمر جيله، أبلغه فيها قرار حكومة السودان تجميد عضويتها في المنظمة".

وقال مصدر دبلوماسي لبوابة "سودان تربيون" الإلكترونية، إن قرار التجميد يعني عدم اعتراف السودان بكل القرارات التي تصدرها المنظمة في الشأن السوداني أو الدعوات والمشاركة في الأنشطة المختلفة.

ونوه إلى عدم التزام رئيس مجلس السيادة، بأي مقترح قدمته المنظمة خلال القمة الأخيرة بما في ذلك عقد لقاء مع قائد الدعم السريع.

وكانت الايجاد عقدت الخميس الماضي قمة استثنائية ناقشت العلاقات بين إثيوبيا والصومال، والأوضاع في السودان.

وأفاد البيان الختامي أن القادة وجهوا دعوة ثانية لقائدي الجيش والدعم السريع للاجتماع وجها لوجه في غضون 14 يوما.

وقالت وزارة الخارجية إن الايجاد تجاهلت قرار السودان، الذي نقل إليها رسمياً بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخص الوضع الراهن في السودان.

وأضافت "مع ذلك تم إدراج بند حول السودان في قمة رؤساء الدول والحكومات الاستثنائية الثانية والأربعين، التي انعقدت الخميس الماضي، وقاطعها السودان".

وأوضحت الخارجية أن البيان الختامي حمل عبارات تنتهك سيادة السودان، وتستفز مشاعر ضحايا الفظائع التي ترتكبها المليشيا المتمردة وذويهم- وفق صياغة البيان.

وأكد خطاب البرهان أن حكومة السودان "غير ملزمة ولا يعنيها كل ما يصدر من الإيجاد في الشأن السوداني".

وقاطع قائد الجيش المشاركة في القمة الثانية والأربعين للمنظمة التي شهدت مشاركة رؤساء دول المنظمة وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي.