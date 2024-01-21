لماذا دمرت إسرائيل ما لا يقل عن 16 مقبرة في غزة؟

كشفت صورة الأقمار الصناعية عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتجريف المتعمد والتدريجي لمقابر الفلسطنيين في غزة وإنشاء تحصينات دفاعية منذ أواخر ديسمبر 2023 وأوائل يناير 2024.

وذكر موقع قناة "سي إن إن"، أن جيش الاحتلال دمر ما لا يقل عن 16 مقبرة خلال هجومه البري في غزة، مما أدى إلى تدمير شواهد القبور.

وقال خبراء، إن التدمير المتعمد للمقابر ينتهك القانون الدولي، حيث إن أفعال إسرائيل يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب، بحسب سي إن إن.

فيما أكدت منظمات حقوقية، أن إسرائيل تنتهك بشكل منهجي حرمة الموتى والمقابر، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الإنساني الدولي وقواعد الحرب فيما يتعلق بحماية المقابر أثناء النزاعات المسلحة.

وتنص القاعدة 115 من القانون الدولي الإنساني على ما يلي: "يجب التخلص من الموتى بطريقة محترمة واحترام قبورهم وصيانتها بشكل مناسب"، وتنص المادة 130 من اتفاقية جنيف لعام 1949 أيضًا على وجوب احترام القبور، وصيانتها بشكل صحيح، ووضع علامات عليها بطريقة يمكن التعرف عليها دائمًا.

• لماذا تهدم إسرائيل المقابر؟

ذكرت "سي إن إن"، أن جيش الاحتلال استخدم المقابر كمواقع عسكرية، وأظهر تحليل الموقع لصور ومقاطع الفيديو عبر الأقمار الصناعية، أن الجرافات الإسرائيلية حولت مقابر متعددة إلى مناطق تجمع عسكرية، وقامت بتسوية مساحات كبيرة وإقامة سواتر لتحصين مواقعها.

وفي حي الشجاعية بمدينة غزة، شوهدت مركبات عسكرية إسرائيلية في مقبرة بالحي، مع وجود سواتر تحيط بها من كل جانب.

وشوهد نفس المشاهد من الدمار في مقبرة بني سهيلة، شرق خان يونس، حيث كشفت صور الأقمار الصناعية عن التجريف المتعمد والتدريجي للمقبرة، وإنشاء تحصينات دفاعية على مدار أسبوعين على الأقل في أواخر ديسمبر 2023 وأوائل يناير2024.

وفي مقبرة الفالوجة في حي جباليا شمال مدينة غزة، ومقبرة التفاح شرق مدينة غزة، ومقبرة في حي الشيخ عجلين بمدينة غزة، جرى تدمير شواهد القبور.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الاحتلال دمر جزءًا من المقبرة التونسية في حي الشجاعية، لإقامة موقع عسكري مؤقت، حيث أظهرت صورة الأقمار الصناعية، مركبات وتحصينات ترابية على موقع المقابر المدمرة.

وبحسب المرصد الأورومتوسطي، فقد تم مؤخراً إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية في مختلف أنحاء قطاع غزة؛ لدفن شهداء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة، نظراً لصعوبة الوصول إلى المقابر الرئيسية والعادية والهجمات الإسرائيلية المتواصلة.

ولجأت الأسر في قطاع غزة إلى إنشاء مقابر جماعية عشوائية في الأحياء السكنية والساحات والطرق وقاعات الأفراح والملاعب، وتم إنشاء أكثر من 120 من هذه المقابر الجماعية حتى الآن.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل -مثل أي دولة أخرى- يجب أن تلتزم بمبادئ القانون الدولي، التي تنص على وجوب احترام وحماية الموتى أثناء النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أنه يجب على الأطراف المعنية اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع مصادرة وتقطيع جثث الموتى.