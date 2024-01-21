ليتوانيا ترسل أول وفد أوروبي لزيارة تايوان بعد فوز لاي تشينج تي

وصلت مجموعة برلمانية من ليتوانيا، بقيادة ماتاس مالديكيس، رئيس جماعة الصداقة بين تايوان وليتوانيا، إلى تايوان، في زيارة تستمر ستة أيام، لتكون أول وفد أوروبي يزور البلاد، في أعقاب انتخاب نائب الرئيسة، لاي تشينج تي في 13 يناير.



وذكرت وزارة خارجية تايوان أن المجموعة ستلتقي مع الرئيسة تساي إينج-وين ولاي تشينج تي بالإضافة إلى رئيس الهيئة التشريعية، يو سي-كون ووزير الخارجية، جوزيف وو للتهنئة بفوز لاي في الانتخابات وإجراء تايوان لجولة ناجحة أخرى من الانتخابات الديمقراطية لإظهار التضامن بين الديمقراطيتين، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأحد.



وأضافت الوزارة أنه خلال إقامة المجموعة في تايوان حتى 26 يناير، ستزور أيضا مجلس الأمن القومي التايواني ووزارة الشئون الاقتصادية ومجلس التنمية الوطنية ومتنزه "هسينشو للعلوم" لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وكان لاي، الذي ينتمي للحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم، قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تايوان في 13 يناير الحالي، مما منح الحزب فترة رئاسية ثالثة متتالية غير مسبوقة.