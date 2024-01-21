 وفاة زوجين نتيجة تسرب غاز داخل منزلهما في الفيوم - بوابة الشروق
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وفاة زوجين نتيجة تسرب غاز داخل منزلهما في الفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 2:29 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 2:29 ص

لقي زوجان مصرعهما، إثر تسرب غاز داخل منزلهما بقرية أبهيت الحجر التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة سنورس بالفيوم، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوفاة زوجين داخل منزلهم بقرية أبهيت الحجر بدائرة المركز.

وانتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثتين لكل من "فتحي. ك، 55 سنة"، وزوجته "ت. ح، 50 سنة".

وكشفت المعاينة أن الحادث نتيجة تسرب غاز داخل الشقة المتصاعد من السخان، وتم التوجيه بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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