 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد القتلى من جنوده في قطاع غزة إلى 195 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد القتلى من جنوده في قطاع غزة إلى 195

د ب أ
نشر في: الأحد 21 يناير 2024 - 9:07 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يناير 2024 - 9:07 ص
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده، خلال القتال في جنوب قطاع غزة.

وبمقتل الجندي ترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري ضد حركة "حماس" إلى 195 قتيلا، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في موقعها الإلكتروني اليوم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة لتحقيق أهدافه التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الأسرى الذين احتجزتهم الحركة خلال عملية طوفان الأقصى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أمس السبت ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 24  ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

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