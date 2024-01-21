كوريا الشمالية: زيارة وزيرة الخارجية الكورية الشمالية إلى روسيا خطوة مهمة لتطوير العلاقات

قالت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إن زيارة وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي إلى روسيا خطوة مهمة لتطوير العلاقات الاستراتيجية والمستقبلية بين البلدين على نحو موثوق به.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مكتب مساعد وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، عقب زيارة وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي لروسيا.

وأضاف البيان الصحفي، أن "الزيارة الناجحة التي قامت بها وزيرة خارجية كوريا الشمالية إلى الاتحاد الروسي، والتي جرت كجزء من التنفيذ العملي للاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة التاريخية بين كوريا الشمالية وروسيا في سبتمبر 2023، تعد خطوة مهمة لتعزيز تطوير العلاقات الاستراتيجية والمستقبلية بين كوريا الشمالية وروسيا على نحو موثوق به"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الجانبين "توصلا إلى توافق في الآراء واتفاق مرض في مناقشة القضايا العملية المتعلقة بوضع العلاقات الثنائية على أساس قانوني جديد في اتجاه التنمية الاستراتيجية وتوسيعها وتطويرها بطريقة شاملة".

وزارت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، روسيا حيث التقت نظيرها الروسي سيرجي لافروف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

ومن ناحية أخرى، قالت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إنها تقدر بشدة دور موسكو في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والتوازن في العالم، وتأمل أن تواصل روسيا تقديم مساهمة كبيرة في إقامة نظام دولي متساو وعادل، بحسب البيان الصحفي الصادر عن مكتب مساعد وزيرة الخارجية الكورية الشمالية.

وأضاف البيان الصحفي أن "كوريا الشمالية تقدر بشدة المهمة والدور المهمين اللذين يضطلع بهما الاتحاد الروسي القوي في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والتوازن في العالم، وتعرب عن توقعاتها بأن يواصل الاتحاد الروسي الالتزام بالسياسات والخطوط المستقلة في جميع المجالات في المستقبل أيضا، وبالتالي يساهم بشكل كبير في السلام والأمن الدوليين وإقامة نظام دولي متساو وعادل".