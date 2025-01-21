مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 32 جراء حريق بفندق شمال غربي تركيا

قال مسؤولون أتراك إن حريقا اندلع في فندق بمنتجع للتزلج شمال غربي البلاد، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، على الأقل، وإصابة 32 آخرين بجروح، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن الحريق اندلع خلال الليل في مطعم فندق بمنتجع كارتال كايا بمحافظة بولو.

وأوضح محافظ بولو، عبد العزيز آيدن، لوكالة الأناضول التركية للأنباء، إن اثنين من الضحايا لقيا حتفهما إثر القفز من المبنى وهما في حالة ذعر.

وقالت قناة "إن تي في" التلفزيونية التركية إن بعض الأشخاص حاولوا النزول من غرفهم باستخدام الأغطية.

وأضاف آيدن أن الفندق كان يستضيف 234 نزيلا وقت اندلاع الحريق.

وأظهرت صور تلفزيونية سقف الفندق والطوابق العلوية وقد اشتعلت فيها النيران.

ولم يعرف سبب الحريق على الفور.

ويقع منتجع "كارتال كايا" الشهير للتزلج في جبال كوروجلو، على بعد نحو 300 كيلومتر (186 ميلا) شرقي مدينة إسطنبول. واندلع الحريق خلال عطلة الفصل الدراسي، حيث تكون الفنادق في المنطقة مكتظة بالنزلاء.

وقال مكتب آيدن إنه تم الدفع بـ 30 عربة إطفاء و28 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتم إخلاء فنادق أخرى في المنتجع كإجراء احترازي.