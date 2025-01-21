البورصة تقبل قيد البنك الزراعي المصري كمتعامل غير رئيسي

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، قبول قيد البنك الزراعي المصري في سجل العضوية بها كمتعامل غير رئيسي، وفقاً لقواعد العضوية بالبورصة المصرية.



وقالت البورصة، في إفصاح اليوم الثلاثاء، إن لجنة العضوية وافقت على قيد البنك بسجل العضوية بالبورصة تحت كود رقم 3006.

المتعاملون غير الرئيسيين يتعاملون في السوق الثانوي فقط لأدوات الدين (أذون وسندات) من خلال البورصة وليس مع وزارة المالية. أما المتعاملون الرئيسيون يتعاملون في الأذون والسندات مباشرة مع وزار المالية ويبلغ عددهم 16 بنك، كما يتعاملون أيضًا بشكل غير مباشر مع السوق الثانوي من خلال البورصة.