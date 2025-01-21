 البورصة تقبل قيد البنك الزراعي المصري كمتعامل غير رئيسي - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 يناير 2025 4:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

البورصة تقبل قيد البنك الزراعي المصري كمتعامل غير رئيسي

محمد المهم
نشر في: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 3:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يناير 2025 - 3:44 م

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، قبول قيد البنك الزراعي المصري في سجل العضوية بها كمتعامل غير رئيسي، وفقاً لقواعد العضوية بالبورصة المصرية.

وقالت البورصة، في إفصاح اليوم الثلاثاء، إن لجنة العضوية وافقت على قيد البنك بسجل العضوية بالبورصة تحت كود رقم 3006.

المتعاملون غير الرئيسيين يتعاملون في السوق الثانوي فقط لأدوات الدين (أذون وسندات) من خلال البورصة وليس مع وزارة المالية. أما المتعاملون الرئيسيون يتعاملون في الأذون والسندات مباشرة مع وزار المالية ويبلغ عددهم 16 بنك، كما يتعاملون أيضًا بشكل غير مباشر مع السوق الثانوي من خلال البورصة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك