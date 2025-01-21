أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال عبر تقنية الفيديو، مع الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، أن عملية التعزيز الشامل للعلاقات بين روسيا والصين تلبي أهداف تنمية البلدين.

وأضاف بوتين أن «العلاقات في السياسة الخارجية بين روسيا والصين، تلعب دورًا مهمًا في استقرار الشئون العالمية».

وخاطب شي جين بينج، قائلا: «إنني أتفق معك في أن أساس التعاون بين موسكو وبكين هو مجموعة واسعة، من المصالح الوطنية وتوافق وجهات النظر، حول طبيعة العلاقات بين القوى الكبرى، ونحن نبني علاقاتنا على أساس الصداقة والثقة المتبادلة والدعم، والمنفعة المتبادلة».

وقال إن «تعزيز العلاقات بين روسيا والصين بشكل شامل يلبي كامل أهداف التنمية المتكاملة لروسيا والصين، ويزيد من رفاهية شعبي البلدين».

وأشار إلى أن «روسيا والصين تدعوان معًا إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة»، مضيفًا أنهما تعملان من أجل ضمان أمن لا يتجزأ في المنطقة الأوروآسيوية وفي العالم بأسره.

ونوّه بوتين بأن «روسيا أصبحت المورد الأول للغاز الطبيعي إلى الصين»، قائلًا إن البلدين تنفذان مشاريع ناجحة في الصناعة والنقل والزراعة ومجالات أخرى.

بدوره، صرح الرئيس الصيني شي جين بينج، أن الاتجاه نحو النمو المطرد للتجارة الثنائية بين الصين وروسيا «مستمر».

وأكمل: «العلاقات الصينية الروسية، التي يتمثل جوهرها على أساس الصداقة والثقة المتبادلة والدعم، نحن نبني علاقتنا على أساس الصداقة والثقة المتبادلة والدعم والمساواة والمنفعة المتبادلة».

وتابع: «التعاون العملي الثنائي يتجه نحو النمو المطرد، ويتم الحفاظ على اتجاه النمو الواثق في التجارة المتبادلة، كما تم تشغيل المسار الشرقي لخط أنابيب الغاز بين الصين وروسيا بكامل طاقته قبل الموعد المحدد».