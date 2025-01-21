رئيس كولومبيا يعلن حالة الطوارئ بسبب هجمات جيش التحرير الدموية في شمال شرق البلاد

قال رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، يوم الاثنين، إنه سيعلن حالة الطوارئ بسبب هجمات حرب العصابات في شمال شرق البلاد، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وأجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.

وقال بيترو في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، إنه "سيعلن وجود حالة من الاضطرابات الداخلية" ، وهو إجراء يمكن للسلطة التنفيذية من خلاله تمرير أنواع معينة من التشريعات دون موافقة الكونجرس لمدة ثلاثة أشهر.

وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد توقيع مرسوم من قبل الرئيس وحكومته، ولكن يمكن أيضا إبطاله من قبل المحكمة الدستورية في البلاد.

يشار إلى أنه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين استخدمت إدارة الرئيس ألفارو أوريبي آنذاك ، مراسيم الاضطرابات الداخلية لزيادة التمويل للجيش من خلال فرض ضريبة حرب خاصة.

ووفقا لدستور كولومبيا، لا يمكن استخدام هذا الإجراء الطارئ لتعليق الكونجرس أو القضاء على الحقوق المدنية ".

وأضاف بيترو على منصة إكس:" آمل أن يدعمنا النظام القضائي" .

وحذر بيترو في وقت سابق أمس، من أن جيش بلاده سيتخذ إجراءات هجومية ضد جيش التحرير الوطني بعد هجمات المتمردين .

وقال بيترو في منشور على منصة إكس ، "اختار جيش التحرير الوطني طريق الحرب ، وهذا ما سيحصل عليه" ، واتهم المتمردين بالتحول إلى جماعة لتهريب المخدرات وشبه أساليبهم بأساليب بابلو إسكوبار ، زعيم العصابة سيئ السمعة الذي قصف المباني الحكومية وقتل أعداءه عبر تجنيد مئات القتلة.

وبدأ بيترو ، الذي كان عضوا في إحدى جماعات حرب العصابات إبان شبابه ، محادثات سلام مع جيش التحرير الوطني في عام 2022 ، بعد أن وعد في حملته الرئاسية بأنه يمكن أن يحمل المتمردين على تفكيك صفوفهم في غضون ثلاثة أشهر من توليه منصبه.

ولكن المحادثات توقفت بسبب خلافات متعددة حول كيفية نزع سلاح المعارضة وأنواع الإصلاحات الاقتصادية التي ستنفذها الحكومة مقابل نزع سلاحها.



