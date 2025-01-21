وزير الخارجية يستعرض مسار تطورات العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، مع النائب "برند لانج" رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، والنائب اليو دي روبو، مقرر الظل بمجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بلجنة الشئون الخارجية، وذلك خلال زيارته لمقر البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية .

واستعرض الوزير عبدالعاطي مسار تطورات العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والتي شهدت ترفيع العلاقات للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيراً إلى أن العلاقات شهدت العديد من المحطات الهامة مؤخراً ومنها نجاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عقد في القاهرة في يونيو 2024، وانعقاد الجولة الرابعة من الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، والتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من حزمة الدعم الأوروبي لمصر بقيمة مليار يورو وصرفها، معرباً عن التطلع لدعم رئيس اللجنة لاعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.

كما تناول الوزير عبدالعاطي التطورات الإيجابية ذات الصلة بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ومواصلة لجنة العفو الرئاسي الافراج عن عدد من المسجونين، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإحالة توصيات الحوار الوطني لوضعها حيز التنفيذ، مع التأكيد على أن الإصلاحات التي تجريها مصر نابعة من الإرادة الوطنية لتلبية تطلعات الشعب المصري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.



كما استعرض ملامح عملية التحديث الاقتصادي الشاملة التي تشهدها مصر، والمزايا المقدمة للمستثمرين الأجانب، والمساعي لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

واطلع الوزير عبدالعاطي رئيس لجنة التجارة الخارجية على التطورات الإقليمية والتحديات الخطيرة التي تمثلها الأزمات بالمنطقة على الأمن والاستقرار بالأقليم، مشيراً إلى أهمية دعم الجانب الأوروبي لتمكين مصر من مواجهة هذه التحديات، لاسيما في ضوء الترابط بين أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأمن أوروبا واستقرارها.