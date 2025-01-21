قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن قطر دشنت جسرا لإمداد قطاع غزة بالوقو، حيث وصلت 25 شاحنة محملة بالوقود أمس إلى قطاع غزة.

وأكد الأنصاري، في مؤتمر صحفي نقلته قناة الجزيرة اليوم أن: "قطر تسعى دائما لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأن مستوى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرضى".

وأوضح الأنصاري أن "الاتفاق ما زال قائما ولدينا ثقة كبيرة في التزام الطرفين بالتنفيذ، حيث ستتم عملية التبادل الثانية في عطلة الأسبوع ويليها تسهيل الحركة من الجنوب للشمال"، قائلا: "نتحفظ على ذكر التفاصيل الفنية بشأن تنفيذ عملية التبادل الثاني".

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الشركاء الدوليين والإقليميين، بالضغط لضمان التزام طرفي الاتفاق بتنفيذه، قائلا: "نقدر انخراط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المفاوضات، ونعمل في الوقت الحالي على إعداد وصياغة الاتفاق بشأن المرحلة الثانية".

كان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد بدأ تنفيذه يوم الأحد الماضي، حيث تسلمت إسرائيل ثلاثة أسيرات كانو محتجزين لدى حركة حماس داخل قطاع غزة، فيما أطلقت إسرائيل سراح 90 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما ينتظر أن ينفذ الاتفاق على ثلاثة مراحل.