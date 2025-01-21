الشيباني يمثل سوريا لأول مرة في تاريخها بمنتدى دافوس الاقتصادي

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أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء، أنه سيمثل بلاده "لأول مرة في تاريخها" بمنتدى دافوس الاقتصادي المنعقد حاليا في سويسرا.

وقال الشيباني في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس: "سأتشرف بتمثيل سوريا لأول مرة في تاريخها في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس 2025 في سويسرا".

وأضاف: "سننقل للعالم رؤيتنا التنموية حول مستقبل سوريا وتطلعات شعبنا العظيم"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

والثلاثاء، انطلقت جلسات اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية.

ويعقد المنتدى من 20 إلى 24 يناير الجاري، تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي".

وتركز أكثر من 200 جلسة تعقد في إطار المنتدى على سبل تعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية واستخدام التكنولوجيا الجديدة واستعادة الرخاء، وفق المنتدى.

وتعد مشاركة سوريا بالنسخة الحالية لدافوس في إطار أهم التحولات الاقتصادية التي تسعى الإدارة الجديدة للقيام بها، بغية الانفتاح على العالم، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.