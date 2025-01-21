ترامب يوقع على أمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين إنه وقع على أمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

ووقَّع ترامب على الأمر في البيت الأبيض في واشنطن بعد ساعات فقط من تنصيبه يوم الاثنين.

وقال ترامب للصحفيين: "إن منظمة الصحة العالمية تخدعنا. الجميع يخدعون الولايات المتحدة، لن يحدث هذا بعد الآن".

وتعد الولايات المتحدة المانح والشريك الأكبر وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة ساهمت بمبلغ 284ر1 مليار دولار خلال الفترة 2022-2023.

وفي عام 2020، أمر ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، متهما المنظمة بالفشل في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والتحول إلى دمية في يد الصين. واستخدم جو بايدن يومه الأول في منصبه في عام 2021 لوقف الانسحاب.