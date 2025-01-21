مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية

أكد مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الإثنين بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية، ليصبح بذلك أول عضو في حكومة الرئيس دونالد ترامب.

يعد ماركو روبيو، السيناتور الجمهوري من فلوريدا، من بين أقل مرشحي ترامب إثارة للجدل، وكان التصويت لصالحه حاسما بنسبة 99 مقابل لا شيء.

ومن المتوقع أن يحظى اختيار آخر، وهو جون راتكليف كمدير لوكالة الاستخبارات المركزية، بتصويت سريع أيضا. ومن المتوقع اتخاذ إجراءات بشأن مرشحين آخرين، بما في ذلك بيتر هيجسيث، وهو محارب سابق ومقدم برامج في قناة فوكس نيوز، لمنصب وزير الدفاع، في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال السيناتور تشاك جراسلي من ولاية آيوا مع افتتاح الجلسة: "ماركو روبيو رجل ذكي للغاية وله فهم رائع للسياسة الخارجية الأمريكية".