جهاز العاشر من رمضان يجري القرعة العلنية لتسكين الباعة الجائلين بمنطقة صيدناوي

أجرى جهاز مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، القرعة العلنية لتسكين الباعة الجائلين بمنطقة صيدناوي، وذلك في إطار خطة المدينة لتنظيم الأنشطة التجارية والقضاء على العشوائية، واستعادة الانضباط المروري والمظهر الحضاري.



شملت القرعة نقل وتسكين الباعة في الموقع الجديد المخصص لهم أمام "بنك فيصل"، والذي يمتد على مساحة تصل إلى 2000 متر مربع، وتوفير بديل قانوني ومنظم للباعة بدلاً من الافتراش العشوائي للطرقات، و إنهاء التكدسات المرورية التي كانت تعيق حركة المارة والسيارات بمنطقة صيدناوي الحيوية.



أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن الجهاز وضع في اعتباره البعد الاجتماعي للباعة لضمان استمرار مصادر رزقهم، مع عدم المساس بحق المواطن في شوارع نظيفة ومنظمة.

أشار رئيس الجهاز، انه يتم التسكين مقابل إشغال يومي رمزي مراعاة لظروف الباعة، على ان يتولى جهاز المدينة مسؤولية النظافة الدورية والصيانة للموقع لضمان استدامته.

شدد رئيس الجهاز على أنه لن يُسمح بوجود أي بائع خارج النطاق المحدد، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، تاتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتنظيم الأسواق غير الرسمية وتحويلها إلى كيانات منظمة تليق بمكانة مدينة العاشر من رمضان كأكبر مدينة صناعية.

تأتي هذه القرعة كبداية لسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي يستهدفها الجهاز لتحقيق الانضباط الكامل في الشوارع والميادين الرئيسية، بما يضمن بيئة آمنة للمواطنين ومنظومة تجارية متطورة للباعة.