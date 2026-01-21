كندا: ينبغي لمجلس السلام التركيز على الاحتياجات العاجلة في غزة

• رئيس الوزراء مارك كارني أكد ضرورة أن يبدأ المجلس عمله فورا في غزة وأن يتزامن ذلك مع إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة بشكل كامل ودائم

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن "مجلس السلام" الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأسيسه من أجل قطاع غزة، ينبغي أن يركز على الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين وأن يحقق نتائج ملموسة.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة، الثلاثاء، ضمن اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.

وأبدى كارني استعداد كندا لدعم الفلسطينيين، قائلا: "نكتب الشيكات ونقدم مساهمات عينية بما يعزز رفاه الشعب الفلسطيني، لكننا نريد أن يؤدي ذلك مباشرة إلى نتائج تشجع السلام".

وأوضح أن كندا دُعيت للانضمام إلى المجلس، مؤكدا أن هذا الكيان يجب أن يركز في المقام الأول على الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين في غزة.

وشدد على ضرورة أن يبدأ المجلس عمله فورا في غزة، وأن يتزامن ذلك مع إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة بشكل كامل ودون انقطاع.

ويعد "مجلس السلام" أحد الهياكل الأربعة لإدارة مرحلة انتقالية في غزة، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية (الفلسطينية) لإدارة غزة، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية.

وسيتولى ترامب رئاسة "مجلس السلام"، ولتحقيق رؤيته جرى تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية، وفقا للبيت الأبيض الجمعة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 10 أكتوبر 2025.