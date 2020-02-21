الصين تعلن وفاة 118 حالة جديدة بفيروس كورونا في انحاء البلاد

أعلنت مفوضية الصحة الوطنية الصينية، صباح اليوم الجمعة، وفاة 118شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2236 شخصا.

وأفادت المفوضية بأنه تم تسجيل 889 حالة إضافية مؤكدة بالفيروس القاتل بالبلاد ما يرفع إجمالي عدد المصابين في الصين بالكامل إلى 75 ألفا و 465 شخصا حتى نهاية أمس الخميس.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن 2019 شخصا من المصابين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض ما يرفع عدد المتعافين من المرض إلى 18 ألفا و 264 شخصا.