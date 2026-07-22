 حمزة عبد الكريم تحت قيادة أسطورة برشلونة في الموسم المقبل - بوابة الشروق
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حمزة عبد الكريم تحت قيادة أسطورة برشلونة في الموسم المقبل

الشروق
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2026 - 9:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2026 - 10:02 م

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب سيرجيو بوسكيتس، أسطورة برشلونة ونجم إنتر ميامي السابق، من بدء مسيرته التدريبية داخل برشلونة، عبر الانضمام للجهاز الفني لفريق "بارسا أتلتيك" خلال الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة "سبورت"، قام بوسكيتس بزيارة مفاجئة للمدينة الرياضية لتنسيق انضمامه إلى طاقم المدرب البرازيلي جوليانو بيليتي، لاكتساب الخبرة الميدانية تمهيداً لنيل رخصته التدريبية.

وحظيت الخطوة بترحاب واسع من إدارة برشلونة التي تراه إضافة قوية لتوجيه مواهب "لاماسيا".

ويواصل حمزة عبد الكريم تدريباته حالياً مع الفريق الأول لبرشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

 


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