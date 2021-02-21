وزيرة الصحة الأرجنتينية الجديدة تتعهد بالتوزيع العادل للقاح كورونا

تعهدت وزيرة الصحة الأرجنتينية الجديدة كارلا فيزوتي يوم السبت، بأن الحصول على لقاحات فيروس كورونا سيتم بشكل عادل وبما يتوافق مع احتياجات الناس.

وتولت فيزوتي المنصب بعد استقالة سلفها جينيس جونزاليس جارسيا يوم الجمعة بسبب فضيحة قيامه بترتيب معاملات تفضيلية لحصول حلفائه السياسيين على لقاحات ضد كوفيد -19.

وجاء في تغريدة لفيزوتي يوم السبت بعد أداء اليمين الدستورية : كل مواطن أرجنتيني "يستطيع أن يطمئن إلى أن اللقاحات ستوزع وفقا لمعايير السياسة الصحية الدقيقة". وأكدت "الوصول العادل إلى اللقاحات".

وأثار الفضيحة بشكل علني الصحفي الموالي للحكومة هوراسيو فيربيتسكي، الذي قال في حديث إذاعي إنه بعد مكالمة هاتفية مع جونزاليس جارسيا، تم استدعاؤه إلى وزارة الصحة لتلقي التطعيم.

ونظرا لسنه ووظيفته والمخاطر الشخصية التي يواجهها، لم يكن الدور قد حان لحصول فيربتسكي على اللقاح، حيث أن كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للخطر لهم الأولوية بشكل عام.

وبشكل إجمالي، تردد أن الوزير السابق قد حجز 3 آلاف جرعة لقاح للاستخدام الشخصي.

وكان الزعيم النقابي هوجو مويانو من بين أولئك الذين تلقوا اللقاح في وقت أبكر مما كان مقررا. وتردد أن مويانو قد تم تطعيمه مع زوجته وابنه البالغ من العمر 20 عامًا.

ويتم استخدام لقاح "سبوتنك في" الروسي بشكل أساسي في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية ، وقد وصلت الجرعات الأولى من لقاح أسترازينيكا إلى الأرجنتين مؤخرا،وتم تطعيم 392 ألفا فقط من أصل 45 مليون أرجنتيني.

منذ بداية جائحة فيروس كورونا، سجلت الأرجنتين نحو مليوني إصابة بالفيروس، فضلا عن 51 ألف حالة وفاة.