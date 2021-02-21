برنامج سعودي ينتزع نحو 4500 لغم وذخيرة خلال فبراير زرعها الحوثيون في اليمن

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أعلن البرنامج السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" اليوم الأحد، انتزاع نحو 4500 لغم زرعتها الميليشيا الحوثية منذ بداية شهر فبراير الجاري في عدد من المحافظات.

وقال البرنامج في تغريدات على "تويتر"، اليوم الأحد، إن الفرق الهندسية نزعت منذ بداية فبراير الجاري ولغاية 19 منه 4487 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأوضح أنه تم نزع 1199 لغما مضادا للدبابات و119 لغما مضادا للأفراد و3160 ذخيرة غير منفجرة و9 عبوات ناسفة.

و"مسام" مشروع أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة في يونيو 2018.

ويدعم التحالف العربي ،بقيادة السعودية، الجيش اليمني في قتاله ضد الحوثيين؛ لاستعادة المدن التي يسيطرون عليها في البلاد منذ عام 2014.