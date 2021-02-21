قرر اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الممتد من الأسبوع الماضي الموافقة على تخصيص طائرة خاصة للمنتخب الوطني الأول في رحلته إلى كينيا لملاقاة منتخبها الوطني يوم 25 مارس ضمن تصفيات الأمم الأفريقية.

كما تقرر أن يرأس البعثة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد ومعه أحمد حسام عوض عضو الاتحاد، على أن يتولى محمد الشواربي عضو الاتحاد مصاحبة الفريق منذ عودته وحتى مباراته مع جزر القمر بالقاهرة المحدد لها يوم 29 مارس في التصفيات نفسها.

جاء ذلك في معرض موافقة اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد على جميع طلبات المنتخب الأول دعما لمسيرته وتحقيق هدف التأهل لنهائيات الأمم الأفريقية.

قرر الاتحاد المصري في اجتماعه الذي عقد اليوم برئاسة أحمد مجاهد وحضور محمد الشواربي وأحمد حسام عوض تشكيل وفد موسع من الهيئات المعنية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المقرر انعقادها بالمغرب يوم 12 مارس المقبل لدعم المرشح المصري هاني أبو ريدة في الانتخابات التي ستجرى خلال الجمعية ويسعى خلالها المرشح المصري للحفاظ على مقعده في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ودعت اللجنة إلى اجتماع خلال الأيام المقبلة مع الشركة المنفذة لمشروع مركز المنتخبات الوطنية للإطلاع على الأعمال الإنشائية بعد استئنافها، خاصة الملاعب بعد عرضها على الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وبالنسبة لإجراءات وتعليمات القيد للموسم الجديد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح بقيد 30 لاعبا بالفريق الأول لكل ناد في جميع الأقسام، وبالنسبة للاعبين الأجانب يسمح بقيد 5 لاعبين لكل ناد بالقسم الأول ولاعبين اثنين لكل ناد بالقسم الثاني ولاعب واحد لكل ناد بالقسم الثالث، مع معاملة اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب المصري بحد أقصى لاعب واحد لكل ناد.

وبعد الإطلاع على توصية الأندية والرأي الفني والمصلحة العامة قرر الاتحاد استمرار عدم السماح لحراس المرمى الأجانب في أي ناد بأي قسم من الأقسام المختلفة. وبالنسبة للناشئين قرر الاتحاد المصري مشاركة فرق الناشئين بالنادي في درجة المسابقات التي يشارك بها الفريق الأول.

كما أرسل الاتحاد المصري للجهات الأمنية مقترح اقامة اللقاء المؤجل بين الأهلي والزمالك قبل لقائهما معا في الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز خلال شهر رمضان المعظم لاستطلاع رأيها قبل اعتماد جدول المسابقة.