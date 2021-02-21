أمريكا ترحل حارسا نازيا يبلغ من العمر 95 عاما إلى ألمانيا

وصل رجل يبلغ من العمر 95 عاما كان يعمل حارسا في معسكر اعتقال نازي إلى ألمانيا اليوم السبت بعد ترحيله من الولايات المتحدة، حسبما صرح متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويجري التحقيق مع فريدريش كارل ب. لتواطؤه في جريمة قتل. ومع ذلك، فلم يتضح ما إذا كانت ستقام محاكمة.

ووصل كارل إلى مطار فرانكفورت على متن طائرة نقل طبية. ثم سلمته الشرطة الاتحادية إلى مسؤولي إنفاذ القانون من ولاية هيسن بوسط ألمانيا.

وسأله المسؤولون أولا عند وصوله عما إذا كان مستعدا للإدلاء بشهادته، فقال إنه مستعد لذلك، لكن بعد الاستراحة من إجهاد السفر.

وقال مكتب الشرطة الجنائية بولاية هيسن إن ممثلي الادعاء سيستجوبونه في بلدة تسيله.

ووفقا للسلطات الأمريكية، اعترف فريدريش كارل ب. بحراسته لسجناء في معسكر تابع لمعسكر الاعتقال "نوينجاما" الرئيسي في شمال ألمانيا.

وكان فيريدريش يقيم بولاية تينيسي الأمريكية.