مقتل وإصابة 10 من أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات في النيجر إثر انفجار عبوة ناسفة

قتل 7 من موظفي اللجنة الوطنية للانتخابات في النيجر وأصيب 3 آخرين بجروح خطيرة، اليوم الأحد؛ إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارتهم.

نقلت شبكة "فرانس 24" في نسختها باللغة الإنجليزية، عن مسئول محلي قوله إن سيارة تابعة للجنة الوطنية للانتخابات كانت تقل عاملين في الانتخابات إلى مراكز الاقتراع الخاصة بهم، اصطدمت بعبوة ناسفة ببلدة "دارجول" جنوب غربي البلاد، موضحًا أن السيارات كانت في طريقها لتسليم صناديق الاقتراع وتوصيل العاملين إلى مراكز الانتخابات الخاصة بهم.

وأشارت الشبكة إلى أن البلد الإفريقي، الذي يعاني بصورة متكررة من هجمات الميليشيات المسلحة المتشددة، عززت الإجراءات الأمنية لحماية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي تشهد تنافس مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم والرئيس السابق ماهمان عثمان.