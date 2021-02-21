الأزهر يدين بناء 3000 مستوطنة على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في بيت صفافا

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، مخططات الكيان الصهيوني لبناء نحو 3000 مستوطنة على أراضٍ تخص الكنيسة الأرثوذكسية على حدود بلدة "بيت صفافا"، وهو ما يُهدد بمحاصرة مدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها من الجهة الجنوبية.



وشدد المرصد، في بيان صحفي اليوم الأحد، على أن هذه المخططات الاستيطانية الخبيثة تُمثل تعدٍ صارخٍ على العهدة العمرية التي نصت على الحفاظ على الأراضي الفلسطينية، والحرص على الكنائس المسيحية، مؤكدًا أن الكيان الصهيوني يستهدف كل ما هو فلسطيني بغرض تزييف الواقع الديموغرافي في القدس لصالح المستوطنين.



ورفض مرصد الأزهر، سياسة الاحتلال الصهيوني التي تستبيح المقدسات الفلسطينية الإسلامية والمسيحية على حد سواء، والتي كان آخرها الحادث الإرهابي المتمثل في محاولة أحد المستوطنين المتطرفين إضرام النيران في كنيسة "الجثمانية" في القدس.



وطالب المرصد، المجتمع الدولي بالتصدي للسياسات الاستيطانية التي تتعارض مع القوانين الدولية، وتوفير الحماية للمقدسات الفلسطينية.