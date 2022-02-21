بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي وسط تصاعد للأزمة مع أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترأس اجتماعًا لمجلس الأمن القومي اليوم الاثنين، وسط تزايد المخاوف من تصاعد الأزمة في أوكرانيا.



ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن بيسكوف القول إن الوضع في منطقة الصراع "متوتر للغاية، ولا نرى مؤشرات على التهدئة حتى الآن".



ويؤكد مراقبون دوليون، وفق وكالة الأنباء الألمانية، حدوث زيادة هائلة مؤخراً في انتهاكات وقف إطلاق النار القائم في شرق أوكرانيا.



في سياق متصل، دمّرت قذيفة، قالت موسكو إنها أطلقت من الأراضي الأوكرانية اليوم الإثنين، مركزًا حدوديًّا روسيًّا من دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.



جاء ذلك حسبما أفادت الأجهزة الأمنية الروسية، على وقع معارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.



وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي، في بيان، إنّ "قذيفة أطلقت من أراضي أوكرانيا، دمرت مركز حرس الحدود في منطقة روستوف على بعد حوالى 150 متراً من الحدود الروسية-الأوكرانية".