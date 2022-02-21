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طالبان تأمر الوزارات بفرض ارتداء الحجاب على النساء

د ب أ)
نشر في: الإثنين 21 فبراير 2022 - 10:24 م | آخر تحديث: الإثنين 21 فبراير 2022 - 10:24 م


أصدرت الشرطة الدينية، التابعة لحركة "طالبان" في أفغانستان تعليماتها لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بالتأكد من ارتداء الموظفات للحجاب، وإنهاء خدمات اللواتي لا تردين الحجاب، ومنع النساء اللائي لا تغطين رؤوسهن من دخول المنشآت الحكومية.

وتم تسليم تلك التعليمات إلى ثمانية مؤسسات حكومية حتى الآن حسبما أفاد بيان صدر اليوم عن صادق عاكف مهاجر، المتحدث باسم وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التابعة لطالبان.

وعلاوة على ذلك، صدرت التعليمات إلى المكاتب الحكومية بإقامة أماكن عمل منفصلة للموظفين من الذكور والإناث مع وجوب قيام الموظفين الذكور بأداء الصلاة في جماعة أثناء العمل.

كما تم فرض حظر على تعيين من لا يطلقون لحاهم من القاصرين والبالغين.

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