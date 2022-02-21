قال الممثل سيد صادق، إن أصعب مشهد له أمام الكاميرا كان خلال فيلم «3 على مائدة الدم»؛ نظرًا لتقديمه شخصية مدمن؛ والتي تطلبت جهدًا خاصا حتى يكون صادقا.

وأضاف خلال لقائه بالإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس» المذاع على شاشة «الحياة»، الأحد، أنه تعرض للصفع (قلم) من الفنانة شريهان خلال فيلم «خلي بالك من عقلك»، متابعًا: «أعادته 3 مرات، وكان في منتهى الجدية، وجالي بعدها العصب السابع ومازلت أعاني منه».

وأوضح أن بدايته في التمثيل تعود لفترة الدراسة، منوهًا إلى أنه تزامل مع "نور الشريف" في المدرسة وكانت تجمعهما هواية التمثيل، مضيفًا: «لم أنضم لمعهد التمثيل بسبب العمل.. أنا رجل أعمال، ومستورد قطع غيار، وكنت تاخر سيارات».

وأشار إلى أن حصره في أدوار الشر جاء بسبب جسمانه البدي، متابعًا: «شاركت عادل إمام في التجربة الدنماركية.. وهذا شرف لي»؛ منوهًا إلى حرصه على اختيار أعماله بشكل انتقائي بغض النظر عن المساحة.

وذكر أنه أب لابنة وابن، مستكملا: «ابني السيناريست لؤي السيد، قدم العديد من الأفلام مثل أحمد نوتردام وماما حامل».

وعن غيابه الفني لمدة 6 سنوات، رفض التعليق، قائلا: «أتمنى العودة للتمثيل.. والأمر لا يعود لي.. أنا لا أطرق باب مخرج أو منتج.. والحمد لله إني أعمل في التجارة».