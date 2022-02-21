أسيوط: إزالة 64 تعديا على أملاك ري ومجاري مائية في مركزي أبوتيج وصدفا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جهات الولاية تواصل إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والري والمجاري المائية والترع بالتنسيق بين أجهزة الدولة، مشيرًا إلى إزالة 64 تعديا على أراضي أملاك دولة ومجاري مائية وترع بمركز ديروط وصدفا ضمن المرحلة الثانية للموجة 19 واتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، أوضح يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج، أنه تم تنفيذ حملات مشتركة وإزالة عدد 22 قرار إزالة لتعديات في زمام هندسة ري صدفا بنطاق قرى أبوتيج، وعدد 2 إزالة إداري بمسطح 858 متر مربع زمام هندسة ري أبوتيج، وذلك تحت إشراف مهندسي تفتيش ري قبلي فضلا عن تنفيذ 27 قرار إزالة بمسطح 2275 متر مربع، و13 إزالة فورية على الأراضي الزراعية،وذلك بمشاركة الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالمراكز وقوات أمنية من مراكز الشرطة بهذه المراكز.

وأشار إلى أن هناك تنسيق مستمر مع الأجهزة التنفيذية المعنية على مدار اليوم لتنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بالقرى والمدينة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.