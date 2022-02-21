تكريم صفية العمري في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية



يكرم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج الدكتور أشرف أبو النجا وبرعاية صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة النجمة صفية العمري، في احتفالية كبرى بعنوان: "صفية جفنها علم الغزل"، وذلك يوم الخميس ٣ مارس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بمسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن الحفل الحديث عن المشوار الفنى للنجمة صفية العمرى وأهم أعمالها والمحطات الفنية فى حياتها.

ومن جانبه، قال المخرج اشرف أبو النجا، في بيان صحفي له، إن الاحتفالية تبدأ باستعراض فنى لنجمة فرقة رضا الفنانة الاستعراضية أميرة الشافعي ويلى ذلك عرض فيلم تسجيلي عن الفنانة القديرة صفية العمرى وأبرز محطاتها الفنية.

وأضاف أبو النجا، أن الحفل يتضمن أيضا فقرات غنائية لمطربة الاوبرا داليا عبد الوهاب ومطرب ارب جوت تالنت احمد ياسر بحضور نخبة كبيرة من الفنانات والفنانين من بينهم المخرج محمد عبد العزيز، والمخرج عمر عبد العزيز، والفنان أحمد عبد العزيز، والفنان خالد النبوي، والفنانة لبلبه والفنانة صابرين، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانة بشرى، والفنانة هنا شيحة، والفنانة ريم البارودي وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.