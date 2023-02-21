وزير الصناعة الجزائري يدعو الاقتصاديين في الجزائر والأردن إلى تعزيز العلاقات الثنائية

دعا وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار الاقتصاديين في الجزائر والأردن إلى بناء تعاون ومبادلات جديدة تعزز علاقات البلدين الاقتصادية، وتضمن الاستفادة المثلى للإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل المنافع والمكاسب على أساس مبدأ "رابح-رابح".

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الموسع، الذي ترأسه مع وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، يوسف الشمالي، بالجزائر العاصمة، بهدف التأسيس لانطلاقة جديدة للتعاون الثنائي.

واعتبر زغدار أن "حصيلة ما أنجز لا ترقى إلى مستوى طموحات الشعبين وإمكانات البلدين وإرادة السلطات في البلدين"، وهو ما يفرض "بذل المزيد من الجهود والقيام بمراجعة التعاون الثنائي والشراكة بما يمكن من التأسيس لانطلاقة جديدة ترتكز على أسس وضوابط موضوعية"، مشيرا إلى أن هذه الانطلاقة لن تتحقق دون انخراط كافة القطاعات، ولاسيما الاقتصاديين في البلدين.

وأضاف وزير الصناعة الجزائري أن التعاون الثنائي "لن يكون مثمرا وبناء إلا من خلال منظومة قانونية مستقرة تعزز الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين وتمنحهم الضمانات والتحفيزات اللازمة"، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع الوزاري المشترك سيمهد الطريق للاجتماع المرتقب للجنة المشتركة الجزائرية-الأردنية، التي ستنعقد شهر يونيو القادم، والتي من شأنها "أن تعطي ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي".

وأكد أيضا أن الاجتماع يأتي في جو خاص لتجسيد مخرجات اللقاء الذي جمع قائدي البلدين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر يومي 3 و4 ديسمبر الماضي، والتي ترسخت فيها الرغبة المشتركة في الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما ذكر الوزير أنه تم تحديد فترة 2023-2025 لمشاريع التعاون والأنشطة بين البلدين، على رأسها تفعيل آليات التعاون الثنائي، وتعزيز المبادلات التجارية ورفع حجم الاستثمارات البينية، وكذلك تكثيف وتوسيع أنشطة التعاون القطاعي خصوصا في مجالات الطاقة والمناجم، الثقافة، الصناعة، والزراعة، النقل، السياحة والصناعة التقليدية، الصحة، وكذلك العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

من جهته، أوضح الوزير الأردني يوسف الشمالي، أن هذه الزيارة تعتبر بمثابة "متابعة" لزيارة الملك الأردني للجزائر ولقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في ديسمبر الماضي، وما نتج عنها من توجيهات واضحة للمضي قدما، في وقت زمني قياسي لتحقيق ما تم التوافق عليه.

وفي مجال تعزيز الاستثمار بين البلدين، أعرب الشمالي عن إرادة بلاده لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات في انتظار انعقاد اللجنة الثنائية المشتركة بالعاصمة الأردنية عمان لاحقا، مضيفا أنه سيتم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات يجري التحضير لها.