وزير الدفاع الألماني يبدي رد فعل هادئا حيال تعليق روسيا المشاركة في معاهدة ستارت

أبدى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، رد فعل هادئا حيال إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليق بلاده المشاركة في معاهدة الأسلحة الاستراتيجية والهجومية (معاهدة ستارت الجديدة) الموقعة مع الولايات المتحدة، وهي آخر معاهدة كبرى لتخفيض الأسلحة النووية.

وخلال أول زيارة يقوم بها للبحرية الألمانية في خليج إكرنفوردر شمالي ألمانيا، قال بيستوريوس لصحفيين اليوم الثلاثاء، إنه لم يسمع خطاب بوتين لكنه علم أن بوتين يعتزم تعليق المشاركة في المعاهدة " هذا واحد من أساليبه المعتادة"، وأردف أنه لا يرغب الآن في التعليق بأكثر من ذلك على هذا الإعلان.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "كل إعلاناته الأخرى التي أدلى بها دائما ما كانت على النحو الذي كانت عليه في الشهور الماضية. نحن نركز على دعم أوكرانيا والرد على الاستفزازات أو التهديدات".

قال بوتين في خطابه إلى الأمة إنه سيعلق معاهدة (ستارت الجديدة) التي تضع حدا لترسانة الأسلحة النووية في روسيا والولايات المتحدة بواقع 800 نظام لكل دولة من أنظمة الحمل والإطلاق مثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والغواصات التي تطلق الصواريخ والقاذفات، وبواقع 1550 رأسا لكل بلد من الرؤوس الحربية.

وقبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا، حمل بوتين الغرب المسؤولية عن هذه الحرب.