واشنطن تندد بـ«سخافة» خطاب بوتين المعادي للغرب

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ندد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، بـ"سخافة" اتهامات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اعتبر أن التهديد الغربي ضد روسيا يبرر الحرب في أوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين: "لا أحد يهاجم روسيا. هناك نوع من السخافة في فكرة أن روسيا كانت تتعرّض لشكل من أشكال التهديد العسكري من أوكرانيا أو من أي جانب آخر"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان بوتين، قد أكد خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الغرب هو من بدأ الحرب، قائلا إن موسكو فعلت كل شيء لمنعها.

وأوضح بوتين: الغرب رفض كل مبادراتنا للحصول على ضمانات سليمة قبل بدء العملية العسكرية"، مضيفا: "الدول الغربية تعمل على خداع شعوبها"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، عبر حسابها بموقع "تويتر".

وقال الرئيس الروسي: "أمريكا الوحيدة التي تملك عددا كبيرا من القواعد العسكرية في العالم وخرجت من المعاهدات بشكل أحادي".

وتابع: "الغرب كان ينقل الأسلحة لأوكرانيا قبل إطلاق العملية العسكرية الخاصة"، مشيرا إلى أن النظام في كييف دعم "الإرهابيين" في منطقة دونباس".

وأكد بوتين: "حاولنا حل النزاع مع أوكرانيا بالأساليب السلمية لكن النظام الأوكراني عمل على نشر الكراهية".

وأوضح الرئيس الروسي: "كان علينا التخلص من تهديدات النازيين الجدد في أوكرانيا ولذلك أطلقنا العملية العسكرية الخاصة".

وقال بوتين، إن العالم يشهد تغييرات جذرية ستحدد تاريخ بلدنا وشعبنا.