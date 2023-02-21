ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة استولت على 1.5 مليون جنيه من مواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من 10 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من سيدة لتلقيها مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وقيام المذكورة، مقيمة بمحافظة سوهاج بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال تلقيها مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مما مكنها من الاستيلاء على 1.5 مليون جنيه، وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها.

وتم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.